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Вторник,
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Лавров: убийство Карлова не остановит борьбу с терроризмом

По словам главы МИД РФ, это преступление напомнило мировому сообществу о важности бескомпромиссного и беспощадного противодействия террору

Если целью убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова является срыв борьбы с терроризмом, то организаторам этого преступления не удастся ее воплотить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом глава МИД РФ сообщил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

«Если организаторы этого теракта преследовали цель сорвать борьбу с терроризмом в целом и нашу сегодняшнюю встречу в частности, то им это не удалось и удастся», — приводит «РИА Новости» заявление главы российской дипломатии.

Он также подчеркнул, что теракт совершенный против российского посла еще раз напоминает о необходимости бескомпромиссной и беспощадной борьбы с терроризмом.

«Мы получаем слова соболезнований буквально от всех стран мира, от всех международных организаций, и мы чувствуем, что это варварское преступление напомнило всем лишний раз, если такое напоминание было нужно, что борьба с терроризмом должна быть бескомпромиссной и беспощадной», — пояснил министр.

Кроме того, Сергей Лавров выразил признательность своему иранскому коллеге за проявление солидарности в связи со сложившейся ситуацией.

Накануне злоумышленник нанес несколько смертельных огнестрельных ранений послу РФ в Турции Андрею Карлову во время его выступления на открытии выставки. Нападавший был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов. МИД РФ квалифицирует произошедшее как теракт.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Лавров: убийство Карлова не остановит борьбу с терроризмом

По словам главы МИД РФ, это преступление напомнило мировому сообществу о важности бескомпромиссного и беспощадного противодействия террору

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