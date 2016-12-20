Песков назвал неуместным вопрос о новом после РФ в Турции

Ставить вопрос о кандидатуре нового посла России в Турции пока неуместно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Вопрос считаю сейчас неуместным», — сказал он журналистам.

При этом на вопрос о том, не планируется ли на какое-то время эвакуировать российских дипломатов из Турции, Песков ответил, что ничего не слышал об этом.

«Этот вопрос нужно адресовать в Министерство иностранных дел, но я не слышал об этом», — заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих загранпредставительств.

«Принимаются все необходимые меры и, безусловно, все потенциальные угрозы принимаются во внимание и учитываются в работе», — заявил он.

Накануне в ходе открытия выставки в турецкой Анкаре произошло вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. В ходе мероприятия преступник несколько раз выстрелил в спину дипломату, ранения оказались смертельными.