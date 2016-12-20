«Звездные войны» против «28 панфиловцев»

Лидером кинопроката России за уикенд 15–18 декабря стал блокбастер «Изгой-один: Звездные войны. Истории», собравший 362 млн рублей, сообщает «Кинодата». Это почти половина всего российского бокс-офиса.

— Результаты нового фильма вполне соответствуют нашим ожиданиям, хотя кинорынок давал более высокие прогнозы, ведь вышедший в прошлом году седьмой эпизод киносаги поставил рекорд по кассовым сборам, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко. — Но аудитория, очевидно, приняла во внимание, что это не продолжение, а спин-офф. Принято считать, что блокбастеры должны собирать в России не менее 1 млрд рублей. «Звездным войнам» будет сложно достичь этого рубежа, но если прокатчик продолжит продвижение фильма, то у него есть все шансы получить хорошие сборы на новогодних праздниках. А вот анимационная лента «Моана» продолжает шаг за шагом приближаться к отметке в 1 млрд.

Второе место у драмы с Уиллом Смитом «Призрачная красота» — 96 млн за премьерный уикенд. На третью строчку опустилась лидировавший прежде диснеевский мультфильм «Моана» — 85 млн за выходные при общих сборах в 650 млн.

На четвертой позиции — комедия «Новогодний корпоратив»: 61,5 млн за уикенд и 245,5 млн за всё время проката.

Замыкает пятерку лидеров российского проката военная драма с Брэдом Питтом и Марийон Котияр «Союзники» — 18,5 млн при общей кассе в 241,5 млн.

Российская военная драма «28 панфиловцев», собравшая дополнительные 2,9 млн, стала 91-м прибыльным релизом за всю историю российского кино. При бюджете 150 млн и общих сборах почти 400 млн рублей (примерно половина из них уходит кинотеатрам) фильм окупил расходы, затраченные на его производство.

Впереди — предновогодний уикенд и очередные громкие премьеры.

— С самого первого трейлера фантастическая драма «Пассажиры» стала фаворитом среди ожидаемых фильмов, — сообщил Ник Глушко. — Прекрасный актерский состав с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в качестве главных героев вполне может взорвать бокс-офис. Также выходит российская комедия «Елки 5» — продолжение франшизы, которая радует киноманов уже несколько лет подряд. Должен привлечь внимание и фантастический фильм «Дед Мороз. Битва Магов» с Федором Бондарчуком в главной роли. Картина выходит в прокат в субботу, что вполне оправданно: она рассчитана на семейную аудиторию.