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Подпольное казино ликвидировали в Псковской области

В ходе обысков изъяли карты, фишки, три стола для игры в покер и деньги на сумму в $5000, €1000 и 300 тыс. рублей

Полицейские в ходе рейда пресекли деятельность подпольного казино в Великих Луках, который располагался в одном из зданий на Октябрьском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В ходе обысков изъяли карты, фишки, три стола для игры в покер и деньги на сумму в $5000, €1000 и 300 тыс. рублей. Кроме того, в ходе личного досмотра у одного из подозреваемых изъяли около 120 тыс. рублей, сообщает Псковское агентство новостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Напомним, ранее в ходе рейда полицейские закрыли два подпольных игорных клубов в Рязани.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Подпольное казино ликвидировали в Псковской области

В ходе обысков изъяли карты, фишки, три стола для игры в покер и деньги на сумму в $5000, €1000 и 300 тыс. рублей

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