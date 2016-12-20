Подпольное казино ликвидировали в Псковской области

Полицейские в ходе рейда пресекли деятельность подпольного казино в Великих Луках, который располагался в одном из зданий на Октябрьском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В ходе обысков изъяли карты, фишки, три стола для игры в покер и деньги на сумму в $5000, €1000 и 300 тыс. рублей. Кроме того, в ходе личного досмотра у одного из подозреваемых изъяли около 120 тыс. рублей, сообщает Псковское агентство новостей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Напомним, ранее в ходе рейда полицейские закрыли два подпольных игорных клубов в Рязани.