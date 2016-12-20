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Сергей Анохин избран вице-президентом РФС

Решение было принято на заседании исполкома организации, которое проходит в Доме футбола в Москве

Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин избран вице-президентом Российского футбольного союза (РФС).

Ранее о предстоящем назначении Анохина писала газета «Известия».

Эту информацию подтвердил член исполкома РФС, президент ФК «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метишин.

По его словам, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС в Москве.

В настоящий момент первым вице-президентом РФС является Никита Симонян. Кроме него, в исполкоме футбольного союза есть три вице-президента: глава Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, президент Межрегионального объединения «Северо-Запад», президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. 

Сергей Анохин является председателем комитета пляжного футбола РФС с июля 2010 года. За этот период сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионаты мира в 2011 и 2013 годах, а на ЧМ-2015 завоевала бронзовые медали. Федерацию футбола Москвы (ФФМ) Анохин возглавил 4 апреля 2013 года. Срок его полномочий во главе ФФМ истекает весной 2018-го. 

Напомним, 24 сентября на пост президента РФС был переизбран Виталия Мутко. За его кандидатуру проголосовали 266 делегатов (65,2%). Тренер Валерий Газзаев получил 142 голоса (34,8%).

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Сергей Анохин избран вице-президентом РФС

Решение было принято на заседании исполкома организации, которое проходит в Доме футбола в Москве

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