Сергей Анохин избран вице-президентом РФС

Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин избран вице-президентом Российского футбольного союза (РФС).

Ранее о предстоящем назначении Анохина писала газета «Известия».



Эту информацию подтвердил член исполкома РФС, президент ФК «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метишин.



По его словам, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС в Москве.



В настоящий момент первым вице-президентом РФС является Никита Симонян. Кроме него, в исполкоме футбольного союза есть три вице-президента: глава Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, президент Межрегионального объединения «Северо-Запад», президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.



Сергей Анохин является председателем комитета пляжного футбола РФС с июля 2010 года. За этот период сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионаты мира в 2011 и 2013 годах, а на ЧМ-2015 завоевала бронзовые медали. Федерацию футбола Москвы (ФФМ) Анохин возглавил 4 апреля 2013 года. Срок его полномочий во главе ФФМ истекает весной 2018-го.



Напомним, 24 сентября на пост президента РФС был переизбран Виталия Мутко. За его кандидатуру проголосовали 266 делегатов (65,2%). Тренер Валерий Газзаев получил 142 голоса (34,8%).



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