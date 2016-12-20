В Якутске украли гараж весом 20 тонн

Якутские полицейские задержали мужчину, похитившего гараж весом 20 тонн. Ущерб составил 60 тыс. рублей, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе МВД Якутии.

Злоумышленник совершил кражу ночью в Якутске: заказал кран-манипулятор, поднял гараж и на нем затем скрылся с похищенным. Кстати, точно также был украдена «Волга» героя Андрея Миронова в фильме «Берегись автомобиля». Только там угнали саму машину, подняв гараж краном.



Контейнер мужчина продал за 30 тыс. рублей, а выручку потратил на личные нужды, рассказали в полиции. Возбуждено дело по статье «Кража», подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 5 лет.