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В Якутске украли гараж весом 20 тонн

Преступление было совершено тем же способом, что и хищение «Волги» в фильме «Берегись автомобиля»

Якутские полицейские задержали мужчину, похитившего гараж весом 20 тонн. Ущерб составил 60 тыс. рублей, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе МВД Якутии.

Злоумышленник совершил кражу ночью в Якутске: заказал кран-манипулятор, поднял гараж и на нем затем скрылся с похищенным. Кстати, точно также был украдена «Волга» героя Андрея Миронова в фильме «Берегись автомобиля». Только там угнали саму машину, подняв гараж краном.

Контейнер мужчина продал за 30 тыс. рублей, а выручку потратил на личные нужды, рассказали в полиции. Возбуждено дело по статье «Кража», подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Якутске украли гараж весом 20 тонн

Преступление было совершено тем же способом, что и хищение «Волги» в фильме «Берегись автомобиля»

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