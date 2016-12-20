Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Захарова назвала «бесноватыми» людей, поддерживающих убийцу посла РФ

Официальный представитель МИД России отказалась комментировать заявления некоторых официальных лиц

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отказалась комментировать заявления некоторых официальных лиц и общественных деятелей, выступивших в поддержку убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

«Меня просят прокомментировать заявления официальных лиц, общественных деятелей, развернувших в ряде стран информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла. Я не буду это комментировать. Бесноватые — не моя епархия», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова также выразила благодарность тем, кто направил в Россию слова сочувствия и поддержки в связи с гибелью Андрея Карлова.

Ранее представители некоторых стран, в том числе официальные лица, сделали неоднозначные заявления в связи с убийством Карлова.

Напомним, трагедия произошла во время открытия в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Преступник, который явился на мероприятие в деловом костюме, был принят за охранника российского посла. Как сообщили власти Турции, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе спецоперации.

Читайте также:

Трагический день российской дипломатии

Нападение на посла РФ в Турции. Хроника событий

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Захарова назвала «бесноватыми» людей, поддерживающих убийцу посла РФ

Официальный представитель МИД России отказалась комментировать заявления некоторых официальных лиц

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке