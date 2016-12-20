Захарова назвала «бесноватыми» людей, поддерживающих убийцу посла РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отказалась комментировать заявления некоторых официальных лиц и общественных деятелей, выступивших в поддержку убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

«Меня просят прокомментировать заявления официальных лиц, общественных деятелей, развернувших в ряде стран информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла. Я не буду это комментировать. Бесноватые — не моя епархия», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова также выразила благодарность тем, кто направил в Россию слова сочувствия и поддержки в связи с гибелью Андрея Карлова.

Ранее представители некоторых стран, в том числе официальные лица, сделали неоднозначные заявления в связи с убийством Карлова.

Напомним, трагедия произошла во время открытия в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Преступник, который явился на мероприятие в деловом костюме, был принят за охранника российского посла. Как сообщили власти Турции, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе спецоперации.