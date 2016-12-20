Норвежский тренер сборной РФ по биатлону передавал данные в WADA

Норвежский тренер Кнут Торе Берланд, работавший со сборной РФ по биатлону в качестве консультанта в 2010 году, признался в том, что передавал данные о возможных нарушениях во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).



Как сообщает норвежский порта VG.no, шесть лет назад Берланд связался с нынешним директором WADA Руне Андерсеном.

«Однажды я, как обычно, спросил о графике на следующий день, ответ коллег-тренеров меня ошеломил. Они сказали, что будет допинг-контроль. Откуда они это знали, ведь допинг-офицеры никогда не сообщают о своем приходе заранее», — утверждает норвежский специалист.



Он отметил, что доклад Макларена его не удивил, но поразило количество биатлонистов, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.



Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского спортсмена, которые подозреваются в употреблении допинга.

Позднее появилась информацию о том, что это может стать причиной переноса соревнований из России. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что у России отберут чемпионат мира 2021 года, если будет доказана причастность к допинговым махинациям.

Заседание специальной комиссии IBU, на которой решится судьба российских биатлонистов, состоится 22 декабря.



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