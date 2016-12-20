Меркель назвала трагедию на рождественской ярмарке в Берлине терактом

В центре Берлина, где грузовик накануне вечером наехал на толпу на рождественском базаре, по имеющейся информации произошел теракт. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления во вторник.

«Многого о совершенном преступлении мы пока не знаем с необходимой ясностью, но мы должны, исходя из имеющегося на данный момент положения дел, исходить из версии террористического акта», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Напомним, грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник вечером. Погибли по меньшей мере 12 человек. 48 человек получили ранения. Местные власти классифицировали происшествие как теракт.