Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Меркель назвала трагедию на рождественской ярмарке в Берлине терактом

Канцлер ФРГ выступила с обращением к гражданам страны

В центре Берлина, где грузовик накануне вечером наехал на толпу на рождественском базаре, по имеющейся информации произошел теракт. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления во вторник.

«Многого о совершенном преступлении мы пока не знаем с необходимой ясностью, но мы должны, исходя из имеющегося на данный момент положения дел, исходить из версии террористического акта», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Напомним, грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник вечером. Погибли по меньшей мере 12 человек. 48 человек получили ранения. Местные власти классифицировали происшествие как теракт.

Читайте также:

Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Меркель назвала трагедию на рождественской ярмарке в Берлине терактом

Канцлер ФРГ выступила с обращением к гражданам страны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке