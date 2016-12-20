Лучшим соцпроектом Вологодчины признали «Резиденцию русской сказки»

В Вологодской области подвели итоги конкурса «/Время добрых дел» на лучший социальный проект региона.



В номинации «лучший проект в области культуры и искусства» победу одержала предприниматель Екатерина Светлова со своим досуговым центром «В гости к русской сказке». Для воплощения своих идей она использовала территорию в деревне Ботово.

В состав жури вошли представители областных департаментов экономического развития и соц.защиты, мэрии Череповца, Вологодского отделения «ОПОРА России», Череповецкого гос.университета, Агентства Городского Развития, Вологодской торгово-промышленной палаты и местных благотворительных организаций, сообщает ресурс Cpv.ru.

Конкурс «Время добрых дел» является региональным этапом всероссийского соревнования на лучший социальный бизнес-проект. Его финал состоится в Сочи в феврале следующего года.

Отметим, что проект Екатерины Светловой не в первый раз получает отличие. Она стала победителем конкурса «Социальный предприниматель» со своим проектом «Домашние половички руками бабушек». Кроме диплома, предприниматель получила беспроцентный кредит на 800 тыс. рублей.