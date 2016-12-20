Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Стрельба в Германии: один человек погиб, двое ранены

Инцидент произошел в городе Висбаден, преступнику удалось скрыться

В германском городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен, произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в округе Бибрих. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

«На данный момент мы можем сказать следующее: одна женщина погибла, два человека пострадали», — сообщили в местной полиции, передает «РИА Новости».

Мотивы преступления предстоит выяснить. Нападавшему удалось скрыться, для его поисков полиция задействовала дополнительных сотрудников и вертолет.

Ранее в Германии произошла другая трагедия: в Берлине фура протаранила толпу на рождественской ярмарке в центре города в накануне вечером. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 48 получили различные травмы. Местные власти классифицировали происшествие как теракт. 

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Стрельба в Германии: один человек погиб, двое ранены

Инцидент произошел в городе Висбаден, преступнику удалось скрыться

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке