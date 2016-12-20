Стрельба в Германии: один человек погиб, двое ранены

В германском городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен, произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в округе Бибрих. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.



«На данный момент мы можем сказать следующее: одна женщина погибла, два человека пострадали», — сообщили в местной полиции, передает «РИА Новости».

Мотивы преступления предстоит выяснить. Нападавшему удалось скрыться, для его поисков полиция задействовала дополнительных сотрудников и вертолет.

Ранее в Германии произошла другая трагедия: в Берлине фура протаранила толпу на рождественской ярмарке в центре города в накануне вечером. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 48 получили различные травмы. Местные власти классифицировали происшествие как теракт.