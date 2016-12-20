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Ледовую переправу открыли в столице Бурятии

На замерзшей реке Селенге установлены дорожные знаки

Ледовую переправу через реку Селенгу запустили в микрорайоне Мостовой Улан-Удэ. По переправе можно передвигаться в светлое время суток на легковых автомобилях до 3,5 т, сообщили ИА UlanMedia в управлении по информационной политике администрации города.

По сути, речь идет об обычном льде на реке, на котором сделали одну полосу с поочередным пропуском транспорта.

Трасса обозначена указательными вешками. В лед поставили дорожные знаки и информационные аншлаги для обеспечения безопасного движения автомобилей.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Ледовую переправу открыли в столице Бурятии

На замерзшей реке Селенге установлены дорожные знаки

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