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Проект «Вежливый Крым» решено продлить еще на год

По итогам соцопроса, 90% туристов в этом году назвали Крым вежливым и доброжелательным

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Власти Крыма решили еще на год продлить действие проекта «Вежливый Крым». Об этом сообщил министр курортов полуострова Сергей Стрельбицкий.

По его словам, проект является клиентоориентированным. В его основу заложено отношение к туристам.

Как показал соц.опрос, в этом году почти 90% отдыхающих назвали жителей Крыма вежливыми и доброжелательными, сообщили в министерстве курортов.

Как напоминает ИА «Крыминформ», проект стартовал в конце апреля этого года.

До сих пор любой желающий может позвонить по телефону горячей линии проекта и задать интересующий его вопрос о транспортных маршрутах, туристических объектах и банковских услугах.

Отметим, проект запустили в рамках продвижения бренда «Вежливый Крым». Его появление анонсировал в марте глава Крыма Сергей Аксенов. Под ним он призвал развивать лечебный, исторический, гастрономический, событийный и экстремальный туризм.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Проект «Вежливый Крым» решено продлить еще на год

Проект «Вежливый Крым» решено продлить еще на годПо итогам соцопроса, 90% туристов в этом году назвали Крым вежливым и доброжелательным

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