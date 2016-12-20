Проект «Вежливый Крым» решено продлить еще на год

Власти Крыма решили еще на год продлить действие проекта «Вежливый Крым». Об этом сообщил министр курортов полуострова Сергей Стрельбицкий.

По его словам, проект является клиентоориентированным. В его основу заложено отношение к туристам.

Как показал соц.опрос, в этом году почти 90% отдыхающих назвали жителей Крыма вежливыми и доброжелательными, сообщили в министерстве курортов.

Как напоминает ИА «Крыминформ», проект стартовал в конце апреля этого года.



До сих пор любой желающий может позвонить по телефону горячей линии проекта и задать интересующий его вопрос о транспортных маршрутах, туристических объектах и банковских услугах.

Отметим, проект запустили в рамках продвижения бренда «Вежливый Крым». Его появление анонсировал в марте глава Крыма Сергей Аксенов. Под ним он призвал развивать лечебный, исторический, гастрономический, событийный и экстремальный туризм.