Евро обновил минимум года

Впервые за полтора года евро рухнул ниже 64 рублей на торгах «Московской биржи» днем во вторник. К снижению в условиях разворота к росту мировых цен развернулся и доллар. Кроме того, падению евро к рублю дополнительно способствовало отступление единой европейской валюты на мировом рынке.

Курс евро упал на торгах ЕТС ниже 64 рублей валюта достигла 63,9775 руб., потеряв 49,25 копейки к уровню предыдущего закрытия и обновив минимум с июля 2015 года.

Курс доллара в этот момент составлял 61,57 рублей.

Курс доллара к рублю остался в диапазоне, осваиваемом в последние несколько дней. При этом, усиление падения евро вызвано слабостью европейской валюты к доллару на мирвом рынке: евро отступил ниже $1,04 и приблизился к обновленному 15 декабря 13-летнему минимуму, сообщает «Интерфакс».