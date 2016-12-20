Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Евро обновил минимум года

Валюта уже стоит дешевле 64 рублей

Впервые за полтора года евро рухнул ниже 64 рублей на торгах «Московской биржи» днем во вторник. К снижению в условиях разворота к росту мировых цен развернулся и доллар. Кроме того, падению евро к рублю дополнительно способствовало отступление единой европейской валюты на мировом рынке.

Курс евро упал на торгах ЕТС ниже 64 рублей валюта достигла 63,9775 руб., потеряв 49,25 копейки к уровню предыдущего закрытия и обновив минимум с июля 2015 года.

Курс доллара в этот момент составлял 61,57 рублей.

Курс доллара к рублю остался в диапазоне, осваиваемом в последние несколько дней. При этом, усиление падения евро вызвано слабостью европейской валюты к доллару на мирвом рынке: евро отступил ниже $1,04 и приблизился к обновленному 15 декабря 13-летнему минимуму, сообщает «Интерфакс».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Евро обновил минимум года

Валюта уже стоит дешевле 64 рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке