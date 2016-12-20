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Актер Александр Яковлев скончался в возрасте 70 лет

Последними фильмами, в которых снялся артист, стали «Вий» и «Легенда №17»

Фото: БФГ-Медиа-Продакшн

Советский и российский актер Александр Яковлев скончался в понедельник после продолжительной болезни, сообщает Союз кинематографистов России.

«Замечательный, любимый актер будет жить в ролях, блестяще сыгранных им», - отмечается в сообщении.

До 71-летия артист не дожил меньше месяца – день рождения у Яковлева был 15 января, передает телеканал «Звезда».

Александр Яковлев закончил Горьковское театральное училище. Актер дебютировал в кино в 1973 году в фильме «Великие голодранцы». С 1995-го Яковлев сотрудничал со студией «ТриТэ» Никиты Михалкова. Последними картинами, в которых снялся актер, стали «Легенда №17» и «Вий».

Актер известен по ролям в фильмах «Вера, надежда, любовь», «Медный ангел», «Вий».

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Актер Александр Яковлев скончался в возрасте 70 лет

Актер Александр Яковлев скончался в возрасте 70 летПоследними фильмами, в которых снялся артист, стали «Вий» и «Легенда №17»

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