Актер Александр Яковлев скончался в возрасте 70 лет

Советский и российский актер Александр Яковлев скончался в понедельник после продолжительной болезни, сообщает Союз кинематографистов России.

«Замечательный, любимый актер будет жить в ролях, блестяще сыгранных им», - отмечается в сообщении.



До 71-летия артист не дожил меньше месяца – день рождения у Яковлева был 15 января, передает телеканал «Звезда».

Александр Яковлев закончил Горьковское театральное училище. Актер дебютировал в кино в 1973 году в фильме «Великие голодранцы». С 1995-го Яковлев сотрудничал со студией «ТриТэ» Никиты Михалкова. Последними картинами, в которых снялся актер, стали «Легенда №17» и «Вий».

Актер известен по ролям в фильмах «Вера, надежда, любовь», «Медный ангел», «Вий».

