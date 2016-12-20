Поликлиника-поезд «Терапевт Матвей Мудров» поедет по Хабаровскому краю

Медицинский поезд «Терапевт Матвей Мудров» в 2017 году снова будет оказывать медицинские услуги на железнодорожных станциях Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Всего запланировано семь поездок, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВЖД.

«Терапевт Матвей Мудров» уже больше 10 лет посещает отдаленные регионы Дальнего Востока и Забайкалья. В его составе восемь вагонов, шесть из которых - это лечебно-диагностические подразделения со всем необходимым оборудованием.

В поезде есть врачи-специалисты: терапевт, хирург, невролог, гинеколог, офтальмолог, отоларинголог, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенолог, врач-лаборант. Если нужно, в поездки берут уролога, педиатра, кардиолога и др.

В 2016 году медицинский поезд совершил 11 рейсов, сейчас он находится на Байкало-Амурской магистрали.