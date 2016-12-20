«19 декабря будет вписан в историю Германии как черный день»

Произошедшую вечером 19 декабря трагедию в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель назвала терактом. 12 человек погибли и 48 были госпитализированы, после того как грузовик протаранил рождественскую ярмарку в оживленном центре Берлина, близ нескольких крупных достопримечательностей. За рулем находился 23-летний пакистанец, который прибыл в Германию в 2015 году под видом беженца. Всё это время он жил в немецком лагере для беженцев.



Научный директор Германо-российского форума Александр Рар рассказал «Известиям» о последствиях для Германии и всей Европы в целом произошедшей трагедии, а также о миграционной политике Меркель, которая и привела к столь драматичному исходу событий.



— Как вы можете прокомментировать произошедшее в Германии вечером 19 декабря?

— Это удар в сердце Германии. Такого теракта за последние десятилетия не было. Его можно сравнить только с терактом 1972 года во время Олимпиады. Этот акт показывает, что Германия, так же как Франция и Бельгия, является мишенью террористов. Но это не пройдет. В Германии сейчас люди испытывают шок. Разумеется, в последние годы были предупреждения, что во время рождественских праздников возможны такого рода нападения. Но все полагались на счастливый случай. Теперь, конечно же, 19 декабря будет вписано в историю Германии как черный день. Какие выводы из произошедшего сделают, пока рано говорить. Люди пытаются понять, как это могло произойти, кто стоит за этим — одиночка или организованная группа.

— Это можно назвать очередной ошибкой немецких спецслужб?

— Силовые структуры проводят операции по профилактике такого рода случаев. Они задерживают подозреваемых, борются с исламским подпольем, которое уже давно сформировалось в больших городах. Благодаря этой работе многие теракты удалось предотвратить. Например, несколько дней назад на юге Германии поймали 12-летнего мальчика с бомбой, привязанной к туловищу. Но на этот раз теракт проглядели. Естественно, на этом фоне будет расти популярность правых популистских партий и движений. Для Меркель это станет большой проблемой на предстоящих выборах. Что касается простых немцев, то тот комфорт, в котором они жили до сих пор, оказывается под большим вопросом, что станет серьезным испытанием для всей страны. Надо также отметить, что это удар не только по Германии, но и по Европе в целом, поскольку границы открыты и террористы могут свободно передвигаться, так что в любом другом городе ЕС повторение таких инцидентов возможно.

— Можно ли говорить о том, что террористы стали использовать новые методы атак в Европе?

— Европа вступает в очень длительную борьбу с исламским экстремизмом, цель которого заключается в уничтожении европейской цивилизации. Конечно, уже с уверенностью можно сказать о появлении новых форм терроризма. Раньше, например, захватывали и взрывали самолеты. Но сейчас, когда в аэропортах были многократно усилены меры безопасности, террористы стали использовать другие инструменты — как в нынешнем случае, многотонные грузовики, которые крайне сложно остановить.