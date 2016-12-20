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Шойгу: РФ сделала то, что так долго обещал выполнить Вашингтон

Глава Минобороны России заявил, что наша страна отделила умеренную оппозицию от террористов в Сирии

Россия выполнила работу, которую многие месяцы обещали выполнить США, — отделила террористов от умеренной оппозиции в Сирии.

Об этом на встрече с турецким коллегой Фикри Ышыком заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Вы знаете о том, что мы выполнили ту работу, которую нам долгие месяцы обещали выполнить наши коллеги из США, — отделить умеренную оппозицию от боевиков, от террористов, для того чтобы можно было дальше начать борьбу с ними», — цитирует Шойгу ТАСС.

Министр добавил, что эта работа была выполнена «нашими общими усилиями», благодаря чему фактически произошло отделение террористов, большую часть которых ликвидировали, от умеренной части оппозиции, которая, в основном, эвакуирована из Алеппо в Идлиб и другие провинции.

Шойгу также выразил надежду на то, что предложенная сегодня декларация будет поддержана турецкой стороной, чтобы Россия могла выступить гарантом по дальнейшему урегулированию и выполнению соглашения о прекращении огня в САР.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Шойгу: РФ сделала то, что так долго обещал выполнить Вашингтон

Глава Минобороны России заявил, что наша страна отделила умеренную оппозицию от террористов в Сирии

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