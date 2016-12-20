Для орангутанов в калининградском зоопарке собирают одеяла всем миром

Калининградский зоопарк обратился к жителям города с просьбой помочь с одеялами для трех орангутанов — питомцев зоосада.



Нона, Бенджамин и Цезарь прибыли осенью из Дании. Они играют с пледами на улице и в помещении, используют как подстилку и укрытие. Из-за этого ткань быстро приходит в негодность.

В пресс-службе ресурсу «Клопс.Ru» признались, что при таком обращении администрации приходится каждую неделю менять покрывала на новые.

В зоопарке будут рады одеялам из шерсти и флиса, детским байковым и солдатским покрывалам.