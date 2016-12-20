В Липецкой области водитель автобуса высадил школьника на мороз

СУ СКР по Липецкой области начал доследственную проверку по сообщению об инциденте со школьником, которого водитель высадил из автобуса.



Местные СМИ ранее сообщили, что водитель автобуса Телелюй–Липецк высадил 13-летнего школьника на 20-градусный мороз. Он усомнился в достоверности проездного билета подростка.



Как передает GOROD48, водитель требовал у школьника документы, подтверждающие его личность. Сообщается, что по итогам проверки СКР будет принято процессуальное решение.



«Известия» ранее писали о подобном случае, который произошел в Новгородской области. Водитель высадил четвероклассника в деревне Дорожно Новгородского района, так как у него не было сдачи. В результате ребенок шел пешком до школы 2 км по нерасчищенной дороге в мороз.



Читайте также:

СКР начал проверку после сообщения о выгнанном из автобуса ребенке

