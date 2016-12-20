Тверской императорский дворец откроют в первой половине 2017 года

Тверской императорский дворец планируется открыть в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По его словам, в обновленных залах уже разместили постоянную экспозицию областной картинной галереи.

Кроме того, специалисты ведут разработку проекта по благоустройству прилежащей территории. Ожидается, что возле дворца появятся туристический офис, парковка для экскурсионных автобусов, кафе и зона по продаже сувениров, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

На масштабную реконструкцию Путевого дворца из городского бюджета выделили более 170 млн рублей. Дополнительные средства были направлены из областного и федерального бюджетов.

В ходе реконструкции полностью обновили фасад здания, внутренние залы и императорский сад.