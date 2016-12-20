Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Тверской императорский дворец откроют в первой половине 2017 года

В обновленных залах уже разместили постоянную экспозицию областной картинной галереи

Тверской императорский дворец планируется открыть в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По его словам, в обновленных залах уже разместили постоянную экспозицию областной картинной галереи.

Кроме того, специалисты ведут разработку проекта по благоустройству прилежащей территории. Ожидается, что возле дворца появятся туристический офис, парковка для экскурсионных автобусов, кафе и зона по продаже сувениров, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

На масштабную реконструкцию Путевого дворца из городского бюджета выделили более 170 млн рублей. Дополнительные средства были направлены из областного и федерального бюджетов.

В ходе реконструкции полностью обновили фасад здания, внутренние залы и императорский сад.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Тверской императорский дворец откроют в первой половине 2017 года

В обновленных залах уже разместили постоянную экспозицию областной картинной галереи

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке