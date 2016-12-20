Две хабаровчанки перевели «экстрасенсам» около 3 млн рублей

Пожилая жительница Хабаровска заявила в полицию после того, как заплатила за защиту от порчи около 2,3 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровсому краю

69-летняя заявительница рассказала, что по одному из телеканалов выступала женщина, представлявшаяся экстрасенсом и целителем. В студию звонили люди, которым она давала советы, как излечиться от болезней, наладить отношения с родными, улучшить финансовое положение.

Хабаровчанка тоже позвонила и узнала, что страдает тяжелым заболеванием, избавиться от которого помогут бесплатные сеансы дистанционного лечения по телефону. Однако затем «целительница» все-таки потребовала плату за подготовку амулетов и артефактов. В итоге потерпевшая переводила на банковскую карту деньги от сеанса к сеансу. При этом мошенница заверила женщину, что остановка «лечения» вызовет негативные последствия для пенсионерки и ее близких. В результате заявительница перевела неизвестным порядка 2,3 млн рублей.

Еще одна пожилая хабаровчанка, желая излечиться, отправила неизвестным около 740 тыс. рублей. Так женщина лишилась средств, которые она откладывала на покупку частного дома.

Возбуждены уголовные дела статье «Мошенничество». Номера «экстрасенсов» зарегистрированы в Москве. Владельцы банковских карт, на которые были перечислены деньги, проживают на западе России.