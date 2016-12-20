Шотландия намерена сохранить доступ на единый рынок ЕС

Первый министр Шотландии, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила о намерении сохранить для Шотландии доступ на единый рынок ЕС даже в случае, если Англия в следующем году выйдет из этих договоренностей и закроет границы.



Как сообщает агентство Bloomberg, она пообещала провести второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании в том случае, если стране не будет предоставлена такая возможность.



«Лучшим вариантом для Шотландии будет сохранение членства в ЕС как независимого государства... Независимость должна быть возможностью сберечь наш европейский статус, если станет ясно, что наши интересы нельзя защитить другим путем», — подчеркнула Стерджен.



Также первый министр Шотландии рассказала, что ее страна намерена сохранить свободу передвижения в ЕС.



Стерджен выразила надежду, что британские власти изучат план Шотландии по сохранению членства страны в Евросоюзе после Brexit.



«Это единственный план, излагающий маршрут вперед», — сказал она на пресс- конференции в Эдинбурге после того, как шотландский документ был опубликован во вторник.



Ранее она заявляла, что выход Великобритании из ЕС, частью которого является Шотландия, нарушает права шотландцев, большинство из которых выступили против Brexit на референдуме.

В Лондоне опасаются, что Brexit может запустить процесс борьбы за независимость Шотландии.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. По итогам голосования с небольшим перевесом (51,9% против 48,1%) победили евроскептики.

