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РФС: сокращений спортивных отношений с Турцией не будет

Убийство российского посла не приведет к ухудшению сотрудничества между странами

Глава Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер правительства по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики Виталий Мутко заверил, что никаких запретов и спортивных сокращений с Турцией в связи с убийством посла РФ в Анкаре не будет.

Мутко подчеркнул, что тема Турции обсуждалась сегодня. Вице-премьер добавил, что действовать необходимо в соответствии политическими установками руководства и правительства России.

«Акт терроризма по отношению к нашему послу был направлен на дестабилизацию ситуации и ухудшение отношений с Турцией, на послабление наших усилий по борьбе с терроризмом. А что до отношений с Турцией, они сворачиваться не будут. Безусловно, исходя из политических установок, никаких запретов и сокращений не будет», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Ранее директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин сообщил журналистам, что считает возможным обсуждение клубами лиги отказа от зимних сборов в Турции.

Напомним, посол России в РФ Андрей Карлов был убит вчера вечером в Анкаре.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

РФС: сокращений спортивных отношений с Турцией не будет

Убийство российского посла не приведет к ухудшению сотрудничества между странами

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