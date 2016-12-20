РФС: сокращений спортивных отношений с Турцией не будет

Глава Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер правительства по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики Виталий Мутко заверил, что никаких запретов и спортивных сокращений с Турцией в связи с убийством посла РФ в Анкаре не будет.

Мутко подчеркнул, что тема Турции обсуждалась сегодня. Вице-премьер добавил, что действовать необходимо в соответствии политическими установками руководства и правительства России.



«Акт терроризма по отношению к нашему послу был направлен на дестабилизацию ситуации и ухудшение отношений с Турцией, на послабление наших усилий по борьбе с терроризмом. А что до отношений с Турцией, они сворачиваться не будут. Безусловно, исходя из политических установок, никаких запретов и сокращений не будет», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Ранее директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин сообщил журналистам, что считает возможным обсуждение клубами лиги отказа от зимних сборов в Турции.

Напомним, посол России в РФ Андрей Карлов был убит вчера вечером в Анкаре.