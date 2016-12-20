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После элегантного забвения

Первая персональная выставка Елены Киселевой знакомит публику с неизвестными картинами Серебряного века

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Музей русского импрессионизма в очередной раз переписывает историю живописи. После утверждения самого термина «русский импрессионизм» галерея Бориса Минца стремится ввести в пантеон великих живописцев Елену Киселеву — любимую ученицу Ильи Репина, практически забытую после эмиграции. Персональная выставка «Элегантный век Елены Киселевой» призвана привлечь внимание к творческому наследию художницы и инициировать дискуссию о ее месте в искусстве XX века.

Елена Киселева училась в Высшем художественном училище при Академии художеств в Санкт-Петербурге и первая из выпускниц получила возможность продолжить учебу в Париже. По возвращении из Франции ее карьера идет на взлет: Киселева становится членом Общества архитекторов-художников (опять-таки первой из женщин), получает многочисленные премии Общества имени Архипа Куинджи, ее картины печатают в журналах «Аполлон» и «Огонек», несколько работ для своей коллекции приобретает Максим Горький. Критики ставят художницу в один ряд с Зинаидой Серебряковой, Александром Бенуа и Львом Бакстом. 

Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

После Октябрьской революции, спасаясь от голода и разрухи, художница покидает Россию и вслед за мужем отправляется в эмиграцию в Сербию. На родине о ней забывают. Свой «элегантный век» Елена Киселева завершила в 1974 году в возрасте 96 лет. Но теперь ее творчество обретает новую жизнь. 

Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова обнаружила коллекцию работ Киселевой в хранилищах Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. 

— Весной 2015 года мы поехали в Воронеж в рамках нашей региональной программы «Картина в библиотеке». Придя в Воронежский музей, я увидела главную работу Елены Андреевны «Маруся» и была абсолютно поражена, что живопись такого уровня мне абсолютно неизвестна, а фамилия художницы ни о чем не говорит, — рассказала «Известиям» директор МРИ.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

Когда Петровой показали все 42 работы Елены Киселевой, хранившиеся в фондах, искусствовед загорелась во что бы то ни стало организовать ее персональную выставку в Москве. Начался поиск других ее картин по музейным фондам и частным коллекциям нашей страны и стран зарубежья. Этот процесс длился полтора года. 

— Мы начали раскручивать эту историю, мне страшно захотелось найти как можно больше живописных работ Киселевой. Графика, которую сама Елена Андреевна передала в Воронежский музей, не всегда соответствует той планке, которую она задала портретом «Маруся», — сообщила Юлия Петрова.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

Три работы были найдены в Русском музее, еще одна — в Академии художеств в Петербурге, где Киселева училась. Что-то было найдено в частных коллекциях. В общей сложности в Музей русского импрессионизма приехали 50 произведений. 

Выставка включает работы, созданные в эмиграции, портреты раннего периода, семейные зарисовки. По мнению куратора, особое внимание стоит обратить на тот самый портрет «Маруся», а также на картины «В парке», «Базар в Которе».

Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

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— У Киселевой сильная крепкая линия, нет вялых форм и попытки задрапировать, заретушировать неудачную линию. Кроме того, она удивительно работает с цветом, сочетает контрастные цвета в гармоничную работу. Есть такое мнение, что женщина-художник — та, которая рисует что-то от скуки на досуге. Из этого правила есть безусловное исключение — Зинаида Серебрякова. Так вот Елена Киселева — еще одно исключение. Это блестящий мастер с профессиональной рукой,  — убеждена искусствовед. 

Составить свое мнение о творчестве художницы ценители искусства могут до 12 марта 2017 года.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

После элегантного забвения

После элегантного забвенияПервая персональная выставка Елены Киселевой знакомит публику с неизвестными картинами Серебряного века

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