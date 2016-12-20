Глава судейского комитета РФС Левников будет работать в Казахстане

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников будет работать в Казахстане в течение двух лет. Об этом заявил глава спортивной организации, вице-премьер Виталий Мутко после заседания исполкома РФС, прошедшего во вторник в Москве.

«Левников поедет в Казахстан на два года поработать там. В данном случае мы пожелали ему удачи и успехов. Посмотрим, кто возглавит судейский комитет РФС», — сказал он журналистам.

При этом Мутко не уточнил, кто может заменить Левникова на посту.