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Глава судейского комитета РФС Левников будет работать в Казахстане

Руководитель спортивной организации Виталий Мутко не уточнил, кто заменит Левникова

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников будет работать в Казахстане в течение двух лет. Об этом заявил глава спортивной организации, вице-премьер Виталий Мутко после заседания исполкома РФС, прошедшего во вторник в Москве.

«Левников поедет в Казахстан на два года поработать там. В данном случае мы пожелали ему удачи и успехов. Посмотрим, кто возглавит судейский комитет РФС», — сказал он журналистам.

При этом Мутко не уточнил, кто может заменить Левникова на посту.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Глава судейского комитета РФС Левников будет работать в Казахстане

Руководитель спортивной организации Виталий Мутко не уточнил, кто заменит Левникова

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