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МИД сожалеет об отказе США и Украины принять антинацистскую резолюцию

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что российскую инициативу поддержали делегации государств из всех регионов мира

Неготовность Вашингтона и Киева поддержать предложенный Москвой проект резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма вызывает сожаление, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Ранее документ был одобрен к рассмотрению Генассамблеи ООН. В поддержку этого решения высказалась 131 страна, представители трех стран были «против», еще 48 государств воздержались. Отмечается, что проект отказались поддержать США, Украина и Палау.

«Неготовность некоторых делегаций поддержать проект, представленный Россией вместе с группой соавторов, которая с каждым годом становится все более многочисленной, вызывает недоумение и разочарование», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем МИД РФ подчеркивает, что принятие резолюции «пошлет ясный сигнал» странам, которым требуется принять меры по противодействию участившимся попыткам фальсификации истории и героизации нацизма.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

МИД сожалеет об отказе США и Украины принять антинацистскую резолюцию

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что российскую инициативу поддержали делегации государств из всех регионов мира

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