Жительница Курска признана лучшим молодым предпринимателем России

Курянка Мария Мелихова, которая занимается производством мебели для инвалидов, завоевала приз на VIII Общероссийской ежегодной премии «Лучший молодой предприниматель 2016 года». Она стала победителем в номинации «Лучший молодой предприниматель в социальной сфере», сообщает KurskCity.ru.

Собственный проект Мария начала после того, как на личном опыте узнала о проблемах, которые возникают у людей с ограниченными возможностями с техническими средствами реабилитации.

Ранее Мелихова занималась проектированием и дизайном мебели. Этот опыт ей помог в создании производства удобных и экономичных предметов. Специально для людей с ограниченными возможностями выпускаются вертикализатор, кресло, кровать, стенка-лестница и т.п.