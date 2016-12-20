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Жительница Курска признана лучшим молодым предпринимателем России

Мария Мелихова получила премию за производство мебели для людей с ограниченными возможностями

Курянка Мария Мелихова, которая занимается производством мебели для инвалидов, завоевала приз на VIII Общероссийской ежегодной премии «Лучший молодой предприниматель 2016 года». Она стала победителем в номинации «Лучший молодой предприниматель в социальной сфере», сообщает KurskCity.ru.

Собственный проект Мария начала после того, как на личном опыте узнала о проблемах, которые возникают у людей с ограниченными возможностями с техническими средствами реабилитации.

Ранее Мелихова занималась проектированием и дизайном мебели. Этот опыт ей помог в создании производства удобных и экономичных предметов. Специально для людей с ограниченными возможностями выпускаются вертикализатор, кресло, кровать, стенка-лестница и т.п.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Жительница Курска признана лучшим молодым предпринимателем России

Мария Мелихова получила премию за производство мебели для людей с ограниченными возможностями

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