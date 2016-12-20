Очаг бешенства выявлен в одном из районов Нижнего Новгорода

Очаг бешенства выявили в Приокском районе Нижнего Новгорода, которое возникло из-за забежавшей на территорию водонапорной станции «Малиновая гряда» лисы, зараженной бешенством. Об этом сообщили пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным НИА «Нижний Новгород», животное имело контакт с двумя служебными собаками, пребывающих на территории учреждения, после чего их усыпили.

В настоящее время подготовлен проект указа о введении в регионе карантина по бешенству животных до 24 февраля 2017 года.

В Роспотребнадзоре просят граждан, пострадавших от бешеных животных, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для медицинского обследования и проведения прививок.