Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Очаг бешенства выявлен в одном из районов Нижнего Новгорода

Причиной распространения бешенства стала зараженная лиса

Очаг бешенства выявили в Приокском районе Нижнего Новгорода, которое возникло из-за забежавшей на территорию водонапорной станции «Малиновая гряда» лисы, зараженной бешенством. Об этом сообщили пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным НИА «Нижний Новгород», животное имело контакт с двумя служебными собаками, пребывающих на территории учреждения, после чего их усыпили.

В настоящее время подготовлен проект указа о введении в регионе карантина по бешенству животных до 24 февраля 2017 года.

В Роспотребнадзоре просят граждан, пострадавших от бешеных животных, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для медицинского обследования и проведения прививок.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Очаг бешенства выявлен в одном из районов Нижнего Новгорода

Причиной распространения бешенства стала зараженная лиса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке