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Эрдоган: Турция никому не позволит испортить отношения с Россией

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и российскому народу в связи с гибелью посла Андрея Карлова

Турция никому не позволит испортить ее отношения с Россией, заявил президент страны Тайип Эрдоган на церемонии открытия тоннеля «Евразия» через пролив Босфор в Стамбуле.

«Вчера произошло нападение на представителя России, за которого мы несли ответственность», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину, семье погибшего посла Андрея Карлова и всему российскому народу, передает «РИА Новости».

«Вчера в разговоре с Путиным я уже сказал, что это явная провокация. Мы ни в коем случае не позволим испортить наши отношения с Россией», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что силы безопасности Турции проведут тщательное расследование, виновные будут найдены.

Также создана двусторонняя комиссия по расследованию убийства посла, она уже начала работу, отметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство российского дипломата попыткой вбить клин между Москвой и Анкарой, а также сорвать усилия по урегулированию конфликта Сирии.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Эрдоган: Турция никому не позволит испортить отношения с Россией

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и российскому народу в связи с гибелью посла Андрея Карлова

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