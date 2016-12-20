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Захарова обвинила Facebook в информационной диверсии

Администрация социальной сети удалила из поста официального представителя МИД РФ фото убитого посла Андрея Карлова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес администрации социальной сети Facebook. Захарова сообщила, что из ее поста удалили фотографию убитого в Анкаре посла Андрея Карлова. Чиновница назвала это информационной диверсией.

Захарова повторно опубликовала удаленную ранее фотографию.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит накануне 22-летним Мевлютом Мерт Алтынташем в Анкаре. Преступник проник на выставку, где выступал посол, под видом полицейского, и расстрелял посла.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Захарова обвинила Facebook в информационной диверсии

Администрация социальной сети удалила из поста официального представителя МИД РФ фото убитого посла Андрея Карлова

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