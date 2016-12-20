Захарова обвинила Facebook в информационной диверсии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес администрации социальной сети Facebook. Захарова сообщила, что из ее поста удалили фотографию убитого в Анкаре посла Андрея Карлова. Чиновница назвала это информационной диверсией.

Захарова повторно опубликовала удаленную ранее фотографию.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит накануне 22-летним Мевлютом Мерт Алтынташем в Анкаре. Преступник проник на выставку, где выступал посол, под видом полицейского, и расстрелял посла.