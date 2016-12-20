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Следователи пришли в администрацию главы и правительства Удмуртии

Расследование касается одного из сотрудников государственно-правового управления

Следователи провели оперативные мероприятия в администрации главы и правительства Удмуртской Республики. По данным источника в правоохранительных органах, во вторник, 20 декабря, состоялась выемка документов в государственно-правовом управлении.

Как стало известно позже, визит следователей связан с работой одного из его сотрудников и не касается деятельности администрации главы и правительства региона. Фамилия или должность госслужащего, из-за которого проводились следственные мероприятия, неизвестна.

Официально в Следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии ситуацию пока не комментируют, пишет ИА «Сусанин».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Следователи пришли в администрацию главы и правительства Удмуртии

Расследование касается одного из сотрудников государственно-правового управления

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