Куда сходить в новогодние каникулы: репертуар Дома музыки

Со второго по восьмое января в Доме музыки можно увидеть сразу три представления, которые будут интересны и взрослым, и детям.

Первый проект - это спектакль «Барбоскины» — жизнерадостная и веселая семья собак, герои популярного детского мультсериала студии анимационного кино «Мельница», ставшие для многих детей практически второй семьей. Любимые, как детьми, так и родителями, они покоряют зрителей своим чувством юмора, разными характерами, удивительными приключениями и поучительными историями.

Второй - «С Новым годом, Лунтик!». Спектакль создан по мотивам популярного детского мультсериала студии анимационного кино «Мельница». В основе постановки лежат пять историй, каждая из которых по-своему поучительна и познавательна, каждая несет в себе атмосферу Новогоднего праздника, детства и веселья и учит юных зрителей дружбе, искренности и взаимовыручке.

Изображение: предоставлено организаторами

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Лунтик попал на Землю с Луны и уже здесь, на Земле, сумел найти своих настоящих и преданных друзей — героев всех пяти историй. В каждой из этих историй юным зрителям отведена активная роль, ведь ребята хорошо знают Зиму и смогут помочь Лунтику в трудной ситуации.

Третий проект - это «Виртуозная ёлка» с участием солистов оркестра «Виртуозы Москвы» (квинтет) и приглашенной звездой — Виолеттой Модестовной. Виолетта Модестовна — знаменитая ведущая, любимая многими детьми и родителями, будет сопровождать юных зрителей на протяжении всего спектакля и поможет им почувствовать себя настоящими музыкантами и артистами. Детей ждет уникальный интерактив с залом, множество сюрпризов и неожиданностей!

Дети до четырех лет могут посещать эти представления бесплатно.

