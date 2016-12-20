Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Куда сходить в новогодние каникулы: репертуар Дома музыки

Сразу три представления можно будет посмотреть на наступающих празниках

Фото: предоставлено организаторами

Со второго по восьмое января в Доме музыки можно увидеть сразу три представления, которые будут интересны и взрослым, и детям.

Первый проект - это спектакль «Барбоскины» — жизнерадостная и веселая семья собак, герои популярного детского мультсериала студии анимационного кино «Мельница», ставшие для многих детей практически второй семьей. Любимые, как детьми, так и родителями, они покоряют зрителей своим чувством юмора, разными характерами, удивительными приключениями и поучительными историями.

Второй - «С Новым годом, Лунтик!». Спектакль создан по мотивам популярного детского мультсериала студии анимационного кино «Мельница». В основе постановки лежат пять историй, каждая из которых по-своему поучительна и познавательна, каждая несет в себе атмосферу Новогоднего праздника, детства и веселья и учит юных зрителей дружбе, искренности и взаимовыручке.

Изображение: предоставлено организаторами

​​​​​​​

Лунтик попал на Землю с Луны и уже здесь, на Земле, сумел найти своих настоящих и преданных друзей — героев всех пяти историй. В каждой из этих историй юным зрителям отведена активная роль, ведь ребята хорошо знают Зиму и смогут помочь Лунтику в трудной ситуации.

Третий проект - это «Виртуозная ёлка» с участием солистов оркестра «Виртуозы Москвы» (квинтет) и приглашенной звездой — Виолеттой Модестовной. Виолетта Модестовна — знаменитая ведущая, любимая многими детьми и родителями, будет сопровождать юных зрителей на протяжении всего спектакля и поможет им почувствовать себя настоящими музыкантами и артистами. Детей ждет уникальный интерактив с залом, множество сюрпризов и неожиданностей!

Дети до четырех лет могут посещать эти представления бесплатно. 

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Куда сходить в новогодние каникулы: репертуар Дома музыки

Куда сходить в новогодние каникулы: репертуар Дома музыкиСразу три представления можно будет посмотреть на наступающих празниках

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке