Дело о вымогательстве взятки экс-полицейским Белгорода передано в суд

Следователи передали в суд дело в отношении бывшего УЭБиПК УМВД по Белгородской области Сергея Бутяйкина, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

По версии следствия, с марта по июнь 2011 года обвиняемый создал в Белгородской области учреждение двух коммерческих предприятий в виде хозяйственных обществ. Используя должностные полномочия, обвиняемый вымогал у соучредителя ОАО «Орелсоцбанк» Алексея Фомченкова взятку. В свою очередь, Фомченков организовал выдачу займов в кредитной организации доверенным лицам на сумму более 80 млн рублей, которые в дальнейшем с августа по ноябрь 2011 года через фирмы-однодневки перевели на расчетные счета, подконтрольные Бутяйкину.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Получение взятки».



В ноябре текущего года Заводской районный суд Орла избрал в отношении Бутяйкина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщает ИА «Абирег».