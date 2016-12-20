Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Дело о вымогательстве взятки экс-полицейским Белгорода передано в суд

Бывший начальник УЭБиПК УМВД Сергей Бутяйкин признан виновным по двум статьям УК РФ

Следователи передали в суд дело в отношении бывшего УЭБиПК УМВД по Белгородской области Сергея Бутяйкина, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

По версии следствия, с марта по июнь 2011 года обвиняемый создал в Белгородской области учреждение двух коммерческих предприятий в виде хозяйственных обществ. Используя должностные полномочия, обвиняемый вымогал у соучредителя ОАО «Орелсоцбанк» Алексея Фомченкова взятку. В свою очередь, Фомченков организовал выдачу займов в кредитной организации доверенным лицам на сумму более 80 млн рублей, которые в дальнейшем с августа по ноябрь 2011 года через фирмы-однодневки перевели на расчетные счета, подконтрольные Бутяйкину.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Получение взятки».

В ноябре текущего года Заводской районный суд Орла избрал в отношении Бутяйкина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщает ИА «Абирег».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Дело о вымогательстве взятки экс-полицейским Белгорода передано в суд

Бывший начальник УЭБиПК УМВД Сергей Бутяйкин признан виновным по двум статьям УК РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке