Хозяин въехавшей в толпу в Берлине фуры опознал своего водителя

Владелец фуры, которая накануне протаранила толпу людей на рождественском базаре в Берлине, опознал на предоставленных полицейскими снимках водителя грузовика — своего брата, тело которого было обнаружено в кабине. По предварительной информации, он являлся гражданином Польши. Об этом сообщает польское агентство PAP.

«Хозяин транспортной фирмы опознал на показанном ему полицией фото своего работника», — говорится в сообщении.

Машина принадлежит польской фирме из Поморского воеводства. Ранее сообщалось, что автомобиль имеет польские номерные знаки.

Как заявил владелец компании Ариэль Журавский, фура приехала в Германию из Италии, а водитель — его двоюродный брат — ждал в Берлине разгрузки. Во время последнего разговора водитель сообщил, что находится в районе города, который преимущественно населен мусульманами.

Кроме того, по словам Журавского, в автомобиле была установлена система GPS.

«В 15.45 на GPS было видно какое-то движение. Автомобиль заводили, он ездил вперед и назад. Как будто тот, кто управлял этим автомобилем, учился ездить. Автомобиль стоял в Берлине у фирмы, где должен был разгрузиться. Позже, до 19.40, не было никаких движений, автомобиль стоял в том же месте», — рассказал он.

Грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник около 20.00 по местному времени (22.00 мск). В результате происшествия погибли 12 человек, 48 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом.