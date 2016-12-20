Полиция Висбадена связала стрельбу в городе с попыткой ограбления

Полиция немецкого города Висбаден (столица федеральной земли Гессен) выдвинула версию по факту стрельбы, которая произошла сегодня в округе Бибрих.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», правоохранители предполагают, что целью преступника было разбойное нападение.

Напомним, в результате инцидента погибла женщина, владелица магазина. Также тяжелые ранения получили двое мужчин — муж и племянник погибшей женщины. Они были доставлены в больницу.



Стрелку удалось скрыться, его объявили в розыск. Сотрудники криминальной полиции и судмедэксперты проводят осмотр места происшествия.



Накануне злоумышленник на грузовике протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате теракта, по последним данным, погибли 12 человек, еще 48 человек пострадали. Преступник был задержан.

В свою очередь немецкое издание Die Welt со ссылкой на полицию города информировало, что задержанный после теракта не является исполнителем преступления.



«Настоящий преступник вооружен и находится на свободе, может вновь причинить вред», — говорилось в сообщении.

