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Полиция Висбадена связала стрельбу в городе с попыткой ограбления

В результате нападения погибла женщина, владелица магазина

Полиция немецкого города Висбаден (столица федеральной земли Гессен) выдвинула версию по факту стрельбы, которая произошла сегодня в округе Бибрих.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», правоохранители предполагают, что целью преступника было разбойное нападение.

Напомним, в результате инцидента погибла женщина, владелица магазина. Также тяжелые ранения получили двое мужчин — муж и племянник погибшей женщины. Они были доставлены в больницу.

Стрелку удалось скрыться, его объявили в розыск. Сотрудники криминальной полиции и судмедэксперты проводят осмотр места происшествия.

Накануне злоумышленник на грузовике протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате теракта, по последним данным, погибли 12 человек, еще 48 человек пострадали. Преступник был задержан.

В свою очередь немецкое издание Die Welt со ссылкой на полицию города информировало, что задержанный после теракта не является исполнителем преступления.

«Настоящий преступник вооружен и находится на свободе, может вновь причинить вред», — говорилось в сообщении.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Полиция Висбадена связала стрельбу в городе с попыткой ограбления

В результате нападения погибла женщина, владелица магазина

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