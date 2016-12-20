Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

«Нам нечего делить с Госдумой»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с представителями СМИ и рассказала об актуальных темах внешней и внутренней политики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представителями СМИ оценила работу правительства, рассказала о взаимоотношениях с Госдумой и деталях возобновления межпарламентского сотрудничества с США. Матвиенко выразила соболезнования в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре, а также в связи с терактом в Берлине, заявив, что мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом.

Значение парламентской дипломатии

Перед началом беседы спикер СФ выразила соболезнования в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова.

— Я лично его знала хорошо, это профессионал высокой пробы, это замечательный человек. И сегодня все мировые лидеры высказали уже свое осуждение этому злодейскому убийству, — сказала сенатор. — Очевидно, что это была спланированная провокация, направленная против нормализации российско-турецких отношений, направленная против наших совместных усилий в борьбе с террористами, против наших совместных действий по освобождению от террористов Алеппо. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам международного террористического акта.

Матвиенко выразила уверенность в том, что российские органы безопасности совместно с турецкими спецслужбами сделают всё для того, чтобы найти и привлечь к ответственности заказчиков убийства.

— Сегодня пока рано делать выводы, кто за этим стоял, но это уже дело нашей чести найти, найти и наказать самым суровым образом тех, кто виноват в убийстве нашего посла, — сказала Матвиенко.

Глава Совета Федерации также выразила соболезнования семьям погибших в результате террористического акта в Берлине.

— Хочется задать вопрос, сколько еще нужно жертв, сколько еще нужно убийств для того, чтобы осознать необходимость всем объединять усилия в борьбе со страшным врагом — международным терроризмом. Сколько еще нужно призывать к тому, чтобы в этой ситуации отбросить амбиции, отбросить разногласия, объединить усилия, чтобы очистить мир от международного терроризма, — сказала сенатор.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что СФ активно использует международную арену для продвижения позиции РФ и ее подходов к внешней политике. По ее словам, в сложных международных отношениях роль парламентской дипломатии межпарламентского сотрудничества особенно важна.

— Все попытки изолировать Россию, представить ее в качестве какого-то зла, международного врага провалились. Нет этой изоляции, мы на парламентском уровне этого не чувствуем, наоборот, выросла интенсивность международных парламентских контактов, — заявила спикер СФ, сообщив, что к сенаторам обратилась группа европарламентариев с предложением совместно посетить Сирию и посмотреть, что на самом деле происходит в Алеппо.

Глава верхней палаты также отметила, что российские парламентарии инициировали возобновление диалога с конгрессом США, в итоге удалось достичь определенных договоренностей.

— Хуже точно не будет (отношения РФ и США после вступления в должность нового президента Дональда Трампа. — «Известий»), хуже уже некуда. И предвыборные высказывания Трампа, та команда успешных людей, которую он формирует, дает надежды на то, что появится вектор на нормализацию отношений с Россией, на выстраивание взаимовыгодных и экономических, и политических отношений. Потому что этого ждет весь мир. Все заинтересованы в нормализации российско-американских отношений и уверены, что это снимет напряженность в международных отношениях, — заявила сенатор.

«Не ради критики»

Что касается внутренней политики, то, по словам Матвиенко, у Совета Федерации сегодня выстроены конструктивные взаимоотношения с Госдумой как на уровне профильных комитетов, так и на уровне взаимодействия спикеров палат.

— У меня, честно скажу, даже нет ни одной жалобы, что коллеги нас не слышат или существует какое-то перетягивание каната. Абсолютно нет, у нас были хорошие отношения с предыдущим составом [нижней палаты], и я не вижу необходимости в чем-то их менять или уточнять: они также конструктивно продуктивно продолжаются и с новым созывом. Уверена, что так будет и впредь. Мы единое Федеральное собрание, у нас одна страна, нам нечего делить, — заявила спикер.

Не менее конструктивно взаимодействуют сенаторы и с кабинетом министров.

— Искреннее говорю, что взаимодействие и взаимопонимание [с правительством] — абсолютное, а если и возникают противоречия, то они всегда носят рабочий характер и мы находим решение, — сказала Матвиенко.

При этом спикер СФ подчеркнула, что сенаторы не всегда «комплиментарны» по отношению к членам правительства.

— Мы задаем политические вопросы, мы критикуем за что-то. Но это правильно. Ведь есть поговорка: «На то и щука в реке, чтобы карась не дремал». Это миссия парламента: у нас по Конституции закреплен контроль за деятельностью органов исполнительной власти, — напомнила Матвиенко, отметив, что палата не критикует правительства «ради критики», а все замечания сенаторов направлены на совершенствование работы кабмина.

При этом сенатор высоко оценила деятельность правительства в сложившихся условиях.

— Я считаю, что они сработали оптимально. Главное, что не удалось разбалансировать ситуацию в стране: не было никаких потрясений, не было никаких социальных всплесков, не было резких падений рубля, что плохо и для населения, и для бизнеса. Реально была соблюдена макроэкономическая, макрофинансовая ситуация — это огромный плюс и положительный результат работы правительства и его структур, а также Центробанка, — сказала она.

«Хватит прощать»

Валентина Матвиенко подняла вопрос и о ситуации с массовым отравлением поддельным спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате которого погибли более 50 человек.

Спикер СФ уверена, что производителей и продавцов этого средства надо судить за преднамеренное убийство.

— Хватит прощать, хватит штрафов. Они (производители и продавцы. — «Известия») понимали, на что идут, — сказала она, назвав действия производителей иезуитскими. — В следующую весеннюю сессию мы должны принять законы, которые в жесткой форме будут регулировать фармацевтические и иные спиртосодержащие изделия, чтобы они закрывали доступ населения для использования их в других целях, — сказала Матвиенко.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

«Нам нечего делить с Госдумой»

«Нам нечего делить с Госдумой»Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с представителями СМИ и рассказала об актуальных темах внешней и внутренней политики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке