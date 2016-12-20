«Нам нечего делить с Госдумой»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представителями СМИ оценила работу правительства, рассказала о взаимоотношениях с Госдумой и деталях возобновления межпарламентского сотрудничества с США. Матвиенко выразила соболезнования в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре, а также в связи с терактом в Берлине, заявив, что мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом.



Значение парламентской дипломатии

Перед началом беседы спикер СФ выразила соболезнования в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова.

— Я лично его знала хорошо, это профессионал высокой пробы, это замечательный человек. И сегодня все мировые лидеры высказали уже свое осуждение этому злодейскому убийству, — сказала сенатор. — Очевидно, что это была спланированная провокация, направленная против нормализации российско-турецких отношений, направленная против наших совместных усилий в борьбе с террористами, против наших совместных действий по освобождению от террористов Алеппо. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам международного террористического акта.

Матвиенко выразила уверенность в том, что российские органы безопасности совместно с турецкими спецслужбами сделают всё для того, чтобы найти и привлечь к ответственности заказчиков убийства.

— Сегодня пока рано делать выводы, кто за этим стоял, но это уже дело нашей чести найти, найти и наказать самым суровым образом тех, кто виноват в убийстве нашего посла, — сказала Матвиенко.

Глава Совета Федерации также выразила соболезнования семьям погибших в результате террористического акта в Берлине.

— Хочется задать вопрос, сколько еще нужно жертв, сколько еще нужно убийств для того, чтобы осознать необходимость всем объединять усилия в борьбе со страшным врагом — международным терроризмом. Сколько еще нужно призывать к тому, чтобы в этой ситуации отбросить амбиции, отбросить разногласия, объединить усилия, чтобы очистить мир от международного терроризма, — сказала сенатор.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что СФ активно использует международную арену для продвижения позиции РФ и ее подходов к внешней политике. По ее словам, в сложных международных отношениях роль парламентской дипломатии межпарламентского сотрудничества особенно важна.

— Все попытки изолировать Россию, представить ее в качестве какого-то зла, международного врага провалились. Нет этой изоляции, мы на парламентском уровне этого не чувствуем, наоборот, выросла интенсивность международных парламентских контактов, — заявила спикер СФ, сообщив, что к сенаторам обратилась группа европарламентариев с предложением совместно посетить Сирию и посмотреть, что на самом деле происходит в Алеппо.

Глава верхней палаты также отметила, что российские парламентарии инициировали возобновление диалога с конгрессом США, в итоге удалось достичь определенных договоренностей.

— Хуже точно не будет (отношения РФ и США после вступления в должность нового президента Дональда Трампа. — «Известий»), хуже уже некуда. И предвыборные высказывания Трампа, та команда успешных людей, которую он формирует, дает надежды на то, что появится вектор на нормализацию отношений с Россией, на выстраивание взаимовыгодных и экономических, и политических отношений. Потому что этого ждет весь мир. Все заинтересованы в нормализации российско-американских отношений и уверены, что это снимет напряженность в международных отношениях, — заявила сенатор.



«Не ради критики»

Что касается внутренней политики, то, по словам Матвиенко, у Совета Федерации сегодня выстроены конструктивные взаимоотношения с Госдумой как на уровне профильных комитетов, так и на уровне взаимодействия спикеров палат.

— У меня, честно скажу, даже нет ни одной жалобы, что коллеги нас не слышат или существует какое-то перетягивание каната. Абсолютно нет, у нас были хорошие отношения с предыдущим составом [нижней палаты], и я не вижу необходимости в чем-то их менять или уточнять: они также конструктивно продуктивно продолжаются и с новым созывом. Уверена, что так будет и впредь. Мы единое Федеральное собрание, у нас одна страна, нам нечего делить, — заявила спикер.

Не менее конструктивно взаимодействуют сенаторы и с кабинетом министров.

— Искреннее говорю, что взаимодействие и взаимопонимание [с правительством] — абсолютное, а если и возникают противоречия, то они всегда носят рабочий характер и мы находим решение, — сказала Матвиенко.

При этом спикер СФ подчеркнула, что сенаторы не всегда «комплиментарны» по отношению к членам правительства.



— Мы задаем политические вопросы, мы критикуем за что-то. Но это правильно. Ведь есть поговорка: «На то и щука в реке, чтобы карась не дремал». Это миссия парламента: у нас по Конституции закреплен контроль за деятельностью органов исполнительной власти, — напомнила Матвиенко, отметив, что палата не критикует правительства «ради критики», а все замечания сенаторов направлены на совершенствование работы кабмина.

При этом сенатор высоко оценила деятельность правительства в сложившихся условиях.

— Я считаю, что они сработали оптимально. Главное, что не удалось разбалансировать ситуацию в стране: не было никаких потрясений, не было никаких социальных всплесков, не было резких падений рубля, что плохо и для населения, и для бизнеса. Реально была соблюдена макроэкономическая, макрофинансовая ситуация — это огромный плюс и положительный результат работы правительства и его структур, а также Центробанка, — сказала она.

«Хватит прощать»

Валентина Матвиенко подняла вопрос и о ситуации с массовым отравлением поддельным спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате которого погибли более 50 человек.



Спикер СФ уверена, что производителей и продавцов этого средства надо судить за преднамеренное убийство.

— Хватит прощать, хватит штрафов. Они (производители и продавцы. — «Известия») понимали, на что идут, — сказала она, назвав действия производителей иезуитскими. — В следующую весеннюю сессию мы должны принять законы, которые в жесткой форме будут регулировать фармацевтические и иные спиртосодержащие изделия, чтобы они закрывали доступ населения для использования их в других целях, — сказала Матвиенко.