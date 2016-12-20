К 2035 году в России должно появиться не менее пяти отечественных медицинских компаний, которые смогут войти в международный топ-70 компаний — лидеров на рынке медицинского оборудования. Об этом на совещании правительства заявил премьер Дмитрий Медведев. Сейчас мировой рынок высокотехнологичной медицинской продукции оценивается экспертами в $2 трлн, в ближайшие 10 лет эта цифра может вырасти до $10 трлн.



— Очень важно, что рынок медицинской техники в последние годы развивается в том числе и под нашим флагом. По сравнению с тем, что мы имели, скажем, 10–12 лет назад, у нас в стране производится уже значительный объем медицинской техники, медицинского оборудования. И это различная техника — и тяжелая, сложная, и более оперативная, — сказал Дмитрий Медведев.



Правительство уже рассматривает план реализации «дорожной карты» «Хелснет» в рамках Национальной технологической инициативы — государственной программы мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать базовыми в мировой экономике. Карта предусматривает комплекс мероприятий по созданию и продвижению передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на глобальных рынках.



— Как и вся Национальная технологическая инициатива, эта карта ориентирована именно на перспективу, то есть на те ниши, которые только формируются, и это правильно. Мы должны быть в самом центре развития, и за «место под солнцем» здесь еще очень серьезно нужно побороться, — заявил премьер.



По словам Медведева, к 2035 году 70% медицинских продуктов и услуг должны иметь в России полный цикл производства. А по объему их потребления страна должна выйти на первые позиции.



— Рынок действительно очень привлекательный. Здесь никому ничего доказывать не надо. За последние 10-20 лет произошел переворот, — сказал Дмитрий Медведев.



— Наша страна, в свою очередь, обладает целым рядом преимуществ, которые позволяют все-таки на этом рынке закрепиться. Прежде всего это научный потенциал, который мы сохраняем и в отечественной медицинской науке, и в биологии и химии, в математике. У нас есть сильные центры подготовки специалистов. Наконец, есть весьма неплохие позиции в программировании и IT-индустрии, — пояснил премьер.



Первый замминистра здравоохранения и соруководитель рабочей группы «Хелснет» Игорь Каграманян рассказал, что поддержка биомедицинских исследований и разработок является одной из приоритетных государственных задач.



— Платформа «Хелснет» — это инновационное решение по поддержке биомедицинских исследований и разработок. Это своего рода открытая «экосистема», которая поддерживает и развивает малые, средние и крупные компании, призванные производить и предоставлять биотехнологические и медицинские продукты и услуги. В конечном итоге это поможет решить ключевую задачу — значительно улучшить здоровье и качество жизни человека и в России, и в мире, — пояснил он.



В основу «дорожной карты» легли самые перспективные направления: информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина.



— В рамках «дорожной карты» предусмотрена реализация пилотных проектов в сфере регенеративной медицины, микробиологии, инвалидных технологий, кардиологии, онкологии и других приоритетных направлений, — заявил Каграманян.



Национальная технологическая инициатива реализуется правительством в соответствии с поручением президента от 5 декабря 2014 года и рассматривается как долгосрочная межведомственная программа частно-государственного партнерства по содействию развитию новых перспективных рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 10–15 лет.

