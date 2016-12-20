В Марий Эл установлен погодный рекорд

В республике Марий Эл зафиксирован рекордный для декабря перепад температур. В течение одного дня стало холоднее сразу на 30 градусов. Утром 19 декабря температура воздуха в регионе составляла минус 2 градуса, утром 20 декабря - минус 32.

Как сообщила ИА «МариМедиа» начальник отдела гидрометеообеспечения ЦГМС Марина Андреева, ранее были годы, когда температура воздуха опускалась гораздо ниже.



Одним из самых морозных считается декабрь 1978 года. В ночь с 30 на 31 декабря столбики термометров показывали 46 градусов мороза, с 31 декабря на 1 января 1979 года — минус 54 градуса. Однако перепады в 30 градусов за сутки - все-таки очень большая редкость.

В начале 2017 года также ожидаются морозы. Во второй декаде января похолодает до минус 38 градусов.