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Запасы топлива в режиме «онлайн» будут отслеживать в Поморье

В частности, можно будет отслеживать запасы каменного, древесного угля и жидкого топлива

Систему мониторинга запасов топлива ввели в эксплуатацию на всех котельных Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Благодаря такой системе можно будет осуществлять непрерывный контроль на каждой котельной области, которых в регионе более шестисот. Мониторинг будут проводить совместно с муниципальными образованиями и теплоснабжающими организациями, которых в регионе более ста. 

В частности, специалисты смогут отслеживать запасы таких природных ресурсов, как каменный, древесный уголь и жидкое топливо.

В настоящее время ведется работа над тем, чтобы чиновники лично в режиме «онлайн» могли следить за изменениями показателей и на основе данных применять дальнейшие решения, сообщает ИА FlashNord

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Запасы топлива в режиме «онлайн» будут отслеживать в Поморье

В частности, можно будет отслеживать запасы каменного, древесного угля и жидкого топлива

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