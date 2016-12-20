Запасы топлива в режиме «онлайн» будут отслеживать в Поморье

Систему мониторинга запасов топлива ввели в эксплуатацию на всех котельных Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Благодаря такой системе можно будет осуществлять непрерывный контроль на каждой котельной области, которых в регионе более шестисот. Мониторинг будут проводить совместно с муниципальными образованиями и теплоснабжающими организациями, которых в регионе более ста.

В частности, специалисты смогут отслеживать запасы таких природных ресурсов, как каменный, древесный уголь и жидкое топливо.

В настоящее время ведется работа над тем, чтобы чиновники лично в режиме «онлайн» могли следить за изменениями показателей и на основе данных применять дальнейшие решения, сообщает ИА FlashNord.