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РФ, Иран и Турция будут вместе бороться с ИГ и «Джебхат-ан-Нусрой»

Такое намерение содержит заявление глав МИД трех стран

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что совместное заявление министров иностранных дел России, Турции и Ирана содержит обязательство совместно бороться с «Исламским государством» и «Джебхат-ан-Нусрой» (обе террористические группировки запрещены в Россиии), а также с другими террористическими организациями, которые с ними связаны.

«В сегодняшнем заявлении мы говорим, что три страны обязуются сообща бороться с ИГ, "Джебхат ан-Нусрой" и аффилированными с ними организациями. Мы также обязались отделить эти группировки от других отрядов в Сирии. Это первый, очень важный и необходимый шаг, чтобы создать условия для постоянного, прочного прекращения огня в Сирии», — заявил Зариф, передает ТАСС.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

РФ, Иран и Турция будут вместе бороться с ИГ и «Джебхат-ан-Нусрой»

Такое намерение содержит заявление глав МИД трех стран

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