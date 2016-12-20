Эксперт: убийство посла РФ связано с его успехами в сирийском вопросе

Убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова могли организовать из-за его дипломатических успехов по примирению сторон сирийского конфликта. Такое мнение выразила заместитель директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Анна Глазова.

Представитель РИСИ отметила, что дипломат очень активно работал в области урегулирования кризиса в САР и также вел переговоры с сирийской оппозицией.

«Успех этих действий — взятие Алеппо — и привел к тому, что некоторые региональные страны, стоящие за террористами, были крайне раздражены», — сообщила «Известиям» Анна Глазова.

По ее мнению, с помощью этого преступления террористы пытались запугать граждан и вбить клин в российско-турецкие отношения. «Результат будет прямо противоположным, ведь всё это послужит только тому, что Россия, Турция, Иран, другие региональные страны еще больше объединят свои усилия для борьбы с терроризмом», — подчеркнула замглавы РИСИ.

Кроме того, Анна Глазова обратила внимание на то, что убийство российского посла произошло приблизительно в одно и то же время с терактом в Германии.

«Подобные тенденции лишь еще раз показывают, что западным странам нужно скорее объединиться с Россией в борьбе с этим злом, пока еще не слишком поздно», — заключила эксперт.