Против Меркель открыли второй фронт

В связи с произошедшим 19 декабря в центре Берлина терактом, который унес жизни 12 человек, на канцлера ФРГ Ангелу Меркель вновь обрушился шквал критики со стороны оппонентов. Ее обвиняют не только в том, что уже несколько террористических атак в этом году были организованы беженцами, с которыми она требует проявлять солидарность, но и в поддержке исламистов, впоследствии перемещающихся в Европу.

Произошедшее вечером 19 декабря в Берлине официально признано терактом. Оппозиция снова «отыгралась» на действующем немецком лидере. Член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Претцель заявил: «Эти смерти на совести Меркель». Подобные заявления звучали и от других представителей оппозиционных партий, правда, в менее категоричных формулировках. Однако госпожу Меркель обвиняют не только в развязывании миграционного кризиса. Еще одной возможной причиной атак могли быть связи Евросоюза, и в частности Германии, с исламистскими силами, действующими в Сирии, полагают в Левой партии ФРГ.

— Вчера катастрофа произошла на улицах Берлина. Исламский терроризм успешно действует в Германии. Сложно говорить о том, кто именно стал инициатором столь зверской атаки, до тех пор, пока не подтверждена личность преступника. Но если это дело рук исламских террористов, то возникает слишком много вопросов, которые следует адресовать немецкому правительству. Я несколько раз предупреждал правительство и Меркель о том, что, поддерживая войну США в странах исламского мира, мы провоцируем боевиков, что приведет к проблемам с внутренней безопасностью. Более того, Германия совместно с другими странами поддерживает исламистов, воюющих против сирийского правительства. Но ведь поддержка так называемых умеренных оппозиционеров означает поддержку тех же исламистов. У них нет друзей, они ведут свою «священную войну» даже против своих сторонников. Германии необходимо срочно поменять свою внешнюю политику. Никакой поддержки исламских группировок никогда и нигде, — заявил «Известиям» член комитета бундестага по обороне, курирующий вопросы внешней политики, безопасности и взаимоотношений с НАТО, депутат от Левой партии Александр Ной.

Политический курс Ангелы Меркель в отношении мигрантов и поддержка действий международной коалиции под эгидой США, действующей в Сирии, не раз вызывали вопросы у ее оппонентов и даже сторонников. Однако практически все политические силы заявили о безальтернативности ее кандидатуры на выборах в 2017 году. И хотя сейчас возник вопрос о количестве мест в бундестаге, которые получит «Христианско-демократический союз» (ХДС), популярность Меркель пока не дает надежд на пост канцлера другим кандидатам.

— Этот инцидент является сильным ударом по Ангеле Меркель, которая год назад открыла границы Германии для 1,5 млн беженцев, многие из которых не зарегистрировались. И это уже четвертый или пятый случай на моей памяти, когда человек, попавший под видом беженца в Германию, оказался террористом. Правда, до этого нападения были не столь масштабными, — считает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

19 декабря грузовой автомобиль врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку в Берлине. Произошло это в западной части столицы в районе Шарлоттенбург у церкви памяти кайзера Вильгельма. Этот инцидент был признан терактом, в результате которого по меньшей мере погибли 12 человек, а около 50 получили ранения. Расследование под контролем генпрокуратуры ФРГ продолжается.

Как рассказала «Известиям» программный директор Европейского центра стратегических исследований и безопасности (Брюссель), эксперт «Валдая» Евгения Гвоздева, случившееся нельзя назвать новой формой терроризма.

— В различных заявлениях ИГ (деятельность организации запрещена в РФ. — «Известия») и видеопубликациях, которые были выпущены в последние месяцы, достаточно четко прослеживались призывы к проведению терактов с использованием крупнотоннажных автомобилей. В качестве примера приводился именно теракт в Ницце. Например, в третьем номере своего пропагандистского журнала, выпущенного в ноябре, ИГ конкретно призывало к тому, чтобы проводить теракты с использованием автомобилей. Там давались подробные рекомендации о том, какие автомобили должны быть использованы и какие цели стоит выбирать, — отметила Евгения Гвоздева. — Теракт в Берлине, конечно, является шоком для всех граждан Западной Европы. Говорить о том, что это было совершенно непредсказуемо, мы, к сожалению, не можем.