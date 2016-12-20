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Более половины ДТП в Самаре происходят из-за плохого содержания дорог

По всем выявленным фактам ГИББД составила акты

Причиной более половины дорожно-транспортных происшествий в Самаре является плохое содержание дорог. ГИБДД отмечает неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети в зимний период. По всем выявленным фактам дорожная инспекция составила акты.

При проверке Госавтоинспекция выявила нарушения требований Национального стандарта. В частности, снежные валы вблизи пешеходных переходов и остановок, заужение проезжей части и снежная наледь.

Как передает НИА «Самара», за 20 дней декабря ГИБДД Самары выдала 97 предписаний и составила 57 административных протоколов на должностных лиц.

В декабре в областной столице было зарегистрировано 62 ДТП. 

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Более половины ДТП в Самаре происходят из-за плохого содержания дорог

По всем выявленным фактам ГИББД составила акты

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