Более половины ДТП в Самаре происходят из-за плохого содержания дорог

По всем выявленным фактам ГИББД составила акты
Причиной более половины дорожно-транспортных происшествий в Самаре является плохое содержание дорог. ГИБДД отмечает неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети в зимний период. По всем выявленным фактам дорожная инспекция составила акты.
При проверке Госавтоинспекция выявила нарушения требований Национального стандарта. В частности, снежные валы вблизи пешеходных переходов и остановок, заужение проезжей части и снежная наледь.
Как передает НИА «Самара», за 20 дней декабря ГИБДД Самары выдала 97 предписаний и составила 57 административных протоколов на должностных лиц.
В декабре в областной столице было зарегистрировано 62 ДТП.