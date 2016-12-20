Чавушоглу: Турция хочет прекратить поддержку «Хезболлы»

Турция намерена прекратить поддержку ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Ирана и РФ в Москве.

«Сегодня мы говорим о прекращении огня, и мы говорим о том, что прекращение огня должно распространяться на всю Сирию, но мы не считаем, что этот режим будет распространяться на такие террористические организации, как «Джебхат ан-Нусра» и ИГ (запрещенные в России террористические группировки)», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом турецкий министр добавил, что «есть и другие группы, которые в том числе связаны с сирийским режимом».

«Это, например, «Хезболла». И необходимо прекратить их поддержку», — сказал Чавушоглу.