Чавушоглу: Турция хочет прекратить поддержку «Хезболлы»

По словам главы МИД страны, режим прекращения огня не должен распространяться на такие организации
Турция намерена прекратить поддержку ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Ирана и РФ в Москве.
«Сегодня мы говорим о прекращении огня, и мы говорим о том, что прекращение огня должно распространяться на всю Сирию, но мы не считаем, что этот режим будет распространяться на такие террористические организации, как «Джебхат ан-Нусра» и ИГ (запрещенные в России террористические группировки)», — приводит его слова «РИА Новости».
При этом турецкий министр добавил, что «есть и другие группы, которые в том числе связаны с сирийским режимом».
«Это, например, «Хезболла». И необходимо прекратить их поддержку», — сказал Чавушоглу.
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