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СМИ: Роналду может стать лучшим игроком года по версии ФИФА

Об этом сообщают зарубежные СМИ

Криштиану Роналду могут признать лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Торжественная церемония, на которой 31-летнему португальцу вручат награду, пройдут 9 января. Помимо Роналду, на почетное звание игрока года претендуют также нападающий «Барселоны» Лионель Месси и французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Ранее Роналду стал обладателем «Золотого мяча», который с этого года вновь вручает французское издание France Football. В 2016 году форвард с «Реалом» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а со сборной Португалии выиграл Euro-2016, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

СМИ: Роналду может стать лучшим игроком года по версии ФИФА

Об этом сообщают зарубежные СМИ

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