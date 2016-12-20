СМИ: Роналду может стать лучшим игроком года по версии ФИФА

Криштиану Роналду могут признать лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Торжественная церемония, на которой 31-летнему португальцу вручат награду, пройдут 9 января. Помимо Роналду, на почетное звание игрока года претендуют также нападающий «Барселоны» Лионель Месси и французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Ранее Роналду стал обладателем «Золотого мяча», который с этого года вновь вручает французское издание France Football. В 2016 году форвард с «Реалом» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а со сборной Португалии выиграл Euro-2016, сообщает «Спорт-Экспресс».

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