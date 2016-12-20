В Пскове построят мост через реку Кебь в ближайшие два года

Мост через реку Кебь планируется построить в Пскове в ближайшие два года. Вопрос о его строительстве рассмотрела согласительная комиссия по бюджету Псковской области на 2017 год.

После того как потоком реки были снесены остатки разрушенного моста, на его месте построили переправу из перекрытий, однако еще летом владельцы дачных домов садовнического товарищества «Восток» забили тревогу. Жители утверждали, что проезд к участкам стал опасным для жизни из-за обрушившихся дорожных плит из бетона.

Ранее этот вопрос о строительстве нового моста в ближайшее время неоднократно рассматривался, однако проблема так и не была решена, из-за того что разрушенные остатки моста являются бесхозными и расположены на муниципальной автодороге, отмечает «Псковская лента новостей».

По словам заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, администрация региона поддержала строительство нового моста. Для его возведения потребуется 40–50 млн рублей.

Разработку проектно-сметной документации планируется провести в 2017 году. После этого новый объект будет включен в план строительства на 2017–2018 годы.