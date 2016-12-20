Facebook извинился перед Захаровой за удаление фото убитого посла РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Facebook принесла извинения за удаление фотографии посла РФ в Турции Андрея Карлова, сделанную за несколько мгновений до его убийства.



«Компания Фейсбук принесла извинения и восстановила в моем аккаунте фотографию убитого в результате теракта Посла России в Турции А. Карлова. Друзья, спасибо вам за поддержку!» — написала Захарова на своей странице в соцсети.



Ранее официальный представитель МИД РФ назвала произошедшее информационной диверсией, напоминает телеканал «360».



Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре в понедельник. 22-летний преступник Мевлют Мерт Алтынташ проник на фотовыставку, куда приехал посол, под видом полицейского, и несколько раз выстрелил дипломату в спину. От полученных ранений Карлов скончался.