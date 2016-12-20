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Вторник,
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Facebook извинился перед Захаровой за удаление фото убитого посла РФ

Администрация соцсети сообщила, что публикация была удалена по ошибке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Facebook принесла извинения за удаление фотографии посла РФ в Турции Андрея Карлова, сделанную за несколько мгновений до его убийства.

«Компания Фейсбук принесла извинения и восстановила в моем аккаунте фотографию убитого в результате теракта Посла России в Турции А. Карлова. Друзья, спасибо вам за поддержку!» — написала Захарова на своей странице в соцсети.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала произошедшее информационной диверсией, напоминает телеканал «360».

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре в понедельник. 22-летний преступник Мевлют Мерт Алтынташ проник на фотовыставку, куда приехал посол, под видом полицейского, и несколько раз выстрелил дипломату в спину. От полученных ранений Карлов скончался.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Facebook извинился перед Захаровой за удаление фото убитого посла РФ

Администрация соцсети сообщила, что публикация была удалена по ошибке

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