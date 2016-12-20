Широков может возобновить футбольную карьеру

Футболист заявил, что открыт для предложений
Арсен Минасов, агент экс-капитана сборной России по футболу Романа Широкова заявил о готовности спортсмена вернуться в профессиональный спорт.
«Могу подтвердить, что Роман Широков готов возобновить профессиональную карьеру футболиста, если ему поступит достойное предложение», — сказал Минасов.
Сам футболист также не стал исключать, что он вернется на газон в качестве игрока.
«В данный момент я открыт для предложений, можно обращаться», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».
23 июля бывший капитан национальной команды Роман Широков, дважды признававшийся лучшим футболистом года, заявил о том, что завершает свою профессиональную карьеру.
Напомним, трехкратный чемпион России, Кубка и Суперкубка UEFA, бронзовый призер Евро-2008 35-летний Роман Широков завершил прошлый сезон РФПЛ в составе столичного ЦСКА, куда перешел зимой из московского ФК «Спартак».
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