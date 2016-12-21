Американские танки возвращаются в Европу

В 2017 году Пентагон планирует перебросить в Европу свыше 6 тыс. единиц тяжелой техники, предназначенной для частей быстрого развертывания, личный состав которых в случае возникновения военной угрозы должен прибыть в Старый Свет из США. Техника будет храниться на четырех складах, расположенных на территории Голландии, Бельгии и Германии. Первый такой объект уже начал работу в Голландии.

Передовая база хранения вблизи голландского города Эйгельсхофен активно использовалась во время холодной войны, а после ее окончания была законсервирована. Однако в декабре этого года объект вновь оказался востребован. Туда из-за океана уже начали прибывать танки «Абрамс», БМП «Брэдли», САУ «Паладин» и другая бронетехника. Всего там будет находиться около 1,6 тыс. боевых машин. Этого количества достаточно для оснащения тяжелой бригадной тактической группы, в которую войдут шесть танковых и мотопехотных батальонов.

Другие базы хранения с аналогичной номенклатурой техники разместятся на территории соседних Бельгии и Германии. Сейчас вооруженные силы США располагают в Европе 4 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц военной техники. С вводом в строй баз хранения у американских военных будут под рукой еще свыше 6 тыс. единиц бронетехники, чего хватит на четыре тяжелых бригады, личный состав которых в случае обострения обстановки оперативно прибудет из Америки.

Согласно информации из штаба американских сил в Европе, техника, складированная в Эйгельсхофене, будет находиться в очень высокой степени готовности (сняты только аккумуляторы и слита часть технических жидкостей) с загруженным боекомплектом и по первому требованию может быть оперативно доставлена по железной дороге в любой угрожаемый район. Точные сроки и нормативы не называются, но в ходе запланированных на следующий год учений «Быстрый ответ» части альянса будут отрабатывать переброску на место боев в течение 18 часов.

Примечательно, что три года назад американцы за ненадобностью вывезли все свои танки из Европы, оставив только два легких подразделения — 173-ю воздушно-десантную бригаду и 2-й кавалерийский полк. Однако на фоне антироссийской истерии, которую демонстрируют некоторые восточноевропейские страны, Вашингтон пытается успокоить союзников и возвращает в Старый Свет тяжелую технику.

— Эти действия олицетворяют готовность Соединенных Штатов сдерживать агрессию и защищать наших союзников и партнеров в Европе, — заявил на церемонии расконсервации базы в Эйгельсхофене генерал Фредерик Ходжес, командующий войсками США в Европе.

Расконсервация базы в Эйгельсхофене означает переход от программы «Комплект вооружения и военной техники на Европейском ТВД» (European Activity Set) к реализации программы «Передовые склады армии США» (Army Prepositioned Stocks), в соответствии с которой вооружение для американских частей заранее складируется на территории Европы. По сути, речь идет о возрождении аналогичной программы POMCUS (Prepositioning Of Materiel Configured in Unit Sets), существовавшей в период холодной войны.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что во время холодной войны передовые склады имели большое значение, поскольку они обеспечивали развертывание войск второго эшелона, перебрасываемых самолетами из США.

— У американцев есть технология двойного базирования — когда комплекты вооружения и техники для частей находятся на передовых базах в разных регионах мира, — пояснил эксперт. — Такие комплекты есть не только в Европе, но и в Южной Корее, например.

По словам Виктора Мураховского, в последнее время американцы возрождают концепцию Multi-Domain Battle, которая предполагает развертывание тяжелой, усиленной танками бригады на восточном фланге НАТО и возвращение тяжелой техники для частей второго эшелона на склады передового базирования.

— Во время холодной войны США планировали развернуть 12 дивизий во втором эшелоне, и сейчас практика двойного базирования возобновляется, но в меньшем масштабе, — отметил он. — Четырех тяжелых бригад не хватит, чтобы защитить Европу от вторжения. Современная бригада в случае ведения мобильной обороны может удерживать фронт шириной до 30 км, соответственно, четырех бригад хватит на 120 км, а протяженность потенциальной линии фронта в Западной Европе около 1,5 тыс. км.